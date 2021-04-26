Кемпе: нужно быть уверенными в том, что ЦСКА выиграет шестой матч

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе поделился настроем на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина, где «Авангард» в Балашихе примет ЦСКА.



«Нужно фокусироваться просто на шестом матче, уже прямо сейчас, быть командой, просто выходить и биться. Мы знаем про все эти блокированные броски, нужно просто искать возможность забить, стоит отметить их вратаря. Мы можем быть более эффективны в атаке. У всех есть огонь внутри, мы бьемся за Кубок Гагарина, нужно быть уверенными в том, что мы выиграем шестой матч», – цитирует Кемпе официальный сайт армейцев.

Напомним, что после пяти матчей в серии ведёт омская команда – 3-2. Следующая игра состоится 28 апреля в Балашихе в 19:00 мск.

Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.