Сборная Чехии обыграла Германию в стартовом матче ЮЧМ-2021

Завершился стартовый матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Чехии встречалась с Германией. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился победой чехов со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. У Германии отличился Янник Проске.

В следующем матче сборная Чехии сыграет с Финляндией, а Германия встретится с США. Матчи пройдут 29 и 28 апреля соответственно.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии. Сегодня, 27 апреля, сборная России проведёт стартовый матч на турнире со сборной США.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.