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Сборная Чехии обыграла Германию в стартовом матче ЮЧМ-2021

Сборная Чехии обыграла Германию в стартовом матче ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Завершился стартовый матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Чехии встречалась с Германией. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился победой чехов со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. У Германии отличился Янник Проске.

В следующем матче сборная Чехии сыграет с Финляндией, а Германия встретится с США. Матчи пройдут 29 и 28 апреля соответственно.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии. Сегодня, 27 апреля, сборная России проведёт стартовый матч на турнире со сборной США.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа B
27 апреля 2021, вторник. 00:00 МСК
Чехия U18
Окончен
3 : 1
Германия U18
1:0 Паер (Кос, Брабенец) – 20:49' (5x4)   2:0 Штурц – 35:53' (4x5)   3:0 Рышавы (Моравец, Гамара) – 49:35' (5x4)   3:1 Проске (Кляйн, Хайгль) – 55:37' (4x4)
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