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Сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции на старте ЮЧМ-2021

Сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции на старте ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завершился матч первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Беларуси встречалась со Швецией. Матч прошёл в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершился победой шведов со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Исак Росен, Фабиан Люселль, Арвид Эяс, Лудвиг Перссон и Виктор Шёхольм. Единственную шайбу за сборную Беларуси забросил Данила Климович.

В следующем матче сборная Беларуси сыграет со Швейцарией, а Швеция встретится с Канадой.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии. Сегодня, 27 апреля, сборная России проведёт стартовый матч на турнире со сборной США.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа A
27 апреля 2021, вторник. 00:00 МСК
Беларусь U18
Окончен
1 : 5
Швеция U18
0:1 Росен (Ольссон, Хевелид) – 05:00' (5x4)   0:2 Люселль – 21:50' (5x5)   1:2 Климович (Сидоров, Кузьмин) – 28:32' (5x4)   1:3 Эяс (Шёберг, Кангас) – 38:12' (5x5)   1:4 Перссон (Хевелид) – 58:20' (5x5)   1:5 Шёхольм (Перссон, Хаса) – 59:08' (5x5)
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