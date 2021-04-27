Сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции на старте ЮЧМ-2021

Завершился матч первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Беларуси встречалась со Швецией. Матч прошёл в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершился победой шведов со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Исак Росен, Фабиан Люселль, Арвид Эяс, Лудвиг Перссон и Виктор Шёхольм. Единственную шайбу за сборную Беларуси забросил Данила Климович.
В следующем матче сборная Беларуси сыграет со Швейцарией, а Швеция встретится с Канадой.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии. Сегодня, 27 апреля, сборная России проведёт стартовый матч на турнире со сборной США.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
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