Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ, Панарин – в тройке

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

На минувшей неделе Капризов забил пять голов в четырёх матчах, заняв по этому показателю первое место не только среди россиян, но и во всей лиге. Он продлил голевую серию до пяти игр.

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он набрал 4 (1+3) очка в четырёх матчах.

Третья звезда – голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. Он отразил 25 бросков в матче с «Рейнджерс», а также оформил шат-аут в игре с «Вашингтон Кэпиталз».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.