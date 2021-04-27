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Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ, Панарин – в тройке

Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ, Панарин – в тройке
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

На минувшей неделе Капризов забил пять голов в четырёх матчах, заняв по этому показателю первое место не только среди россиян, но и во всей лиге. Он продлил голевую серию до пяти игр.

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он набрал 4 (1+3) очка в четырёх матчах.

Третья звезда – голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. Он отразил 25 бросков в матче с «Рейнджерс», а также оформил шат-аут в игре с «Вашингтон Кэпиталз».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

«Уже даже не улыбается, когда забивает». Капризов продлил серию до пяти матчей с голами!
«Миннесота» выиграла седьмую встречу подряд и вышла в плей-офф.
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