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Сборная России пропустила два гола за стартовые пять минут матча с США на ЮЧМ-2021

В эти минуты в Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором Национальная команда России встречается со сборной США.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу сборной США. Гол на третьей минуте матча забил Райан Чесли. Спустя две минуты ворота российской сборной поразил Дилан Люк.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).