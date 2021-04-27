Денис Гурьянов набрал 60 очков в карьере в НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Каролину Харрикейнз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче -3:2 в пользу хозяев. За «Даллас» забивали Джо Павелски, Джейсон Дикинсон и российский нападающий Денис Гурьянов. Для россиянина этот гол стал 11-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 16 результативных передач в 47 играх. Всего в НХЛ он провёл 134 матча, набрав 60 (31+29) очков.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
- 27 апреля 2021
-
05:22
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:27
-
04:21
-
03:22
-
02:53
-
02:42
-
02:33
-
02:26
-
02:14
-
01:26
-
01:00
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:16
-
22:02
-
21:44
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:34
-
20:29
-
20:05
-
19:55
-
19:37