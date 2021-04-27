Денис Гурьянов набрал 60 очков в карьере в НХЛ

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче -3:2 в пользу хозяев. За «Даллас» забивали Джо Павелски, Джейсон Дикинсон и российский нападающий Денис Гурьянов. Для россиянина этот гол стал 11-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 16 результативных передач в 47 играх. Всего в НХЛ он провёл 134 матча, набрав 60 (31+29) очков.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.