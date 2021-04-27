Сборная России поменяла вратаря в матче с США на ЮЧМ-2021

В эти минуты в Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором Национальная команда России встречается со сборной США.

На момент написания новости продолжается второй период. Счёт в матче 5:3 в пользу сборной США. На старте второго игровой 20-минутки тренерский штаб заменил вратаря – с площадки ушёл Кирилл Герасимюк, его заменил Валерий Бринкман.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).