Мичков оформил дубль за один период в игре с США на ЮЧМ-2021

В эти минуты в Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда России встречается со сборной США.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:5 в пользу сборной США. Во второй 20-минутке дубль оформил нападающий Матвей Мичков. На старте второго периода тренерский штаб заменил вратаря – с площадки ушёл Кирилл Герасимюк, его заменил Валерий Бринкман.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).