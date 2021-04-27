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Сборная России победила США в овертайме, отыгравшись с 1:5 на ЮЧМ-2021

Сборная России победила США в овертайме, отыгравшись с 1:5 на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Сборная России в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.

Матч первого игрового дня прошёл в Фриско на стадионе «Комерика-центр». В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.

За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).

U18 ЧМ-2021. Группа B
27 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Россия U18
Окончен
7 : 6
ОТ
США U18
0:1 Чесли – 02:56' (5x5)   0:2 Дюк (Хатсон, Пастухов) – 05:24' (5x4)   1:2 Юров (Чибриков, Макаров) – 09:18' (5x5)   1:3 Беренс (Хатсон, Кули) – 16:44' (5x4)   1:4 Страки (Ховард, Страмел) – 21:27' (5x5)   1:5 Пастухов (Хатсон, Беренс) – 24:16' (5x4)   2:5 Бучельников (Новиков) – 26:16' (5x5)   3:5 Гайдамак (Грудинин) – 28:09' (5x5)   4:5 Мичков (Грудинин, Петров) – 33:09' (5x4)   4:6 Дюк (Пастухов, Беренс) – 36:36' (5x5)   5:6 Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) – 39:12' (5x4)   6:6 Мирошниченко (Свечков, Юров) – 54:44' (5x5)   7:6 Чибриков (Иванцов) – 61:25' (3x3)
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