Сборная России победила США в овертайме, отыгравшись с 1:5 на ЮЧМ-2021
Сборная России в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.
Матч первого игрового дня прошёл в Фриско на стадионе «Комерика-центр». В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.
За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).
U18 ЧМ-2021. Группа B
27 апреля 2021, вторник. 04:00 МСК
Россия U18
Окончен
7 : 6
ОТ
США U18
0:1 Чесли – 02:56' (5x5) 0:2 Дюк (Хатсон, Пастухов) – 05:24' (5x4) 1:2 Юров (Чибриков, Макаров) – 09:18' (5x5) 1:3 Беренс (Хатсон, Кули) – 16:44' (5x4) 1:4 Страки (Ховард, Страмел) – 21:27' (5x5) 1:5 Пастухов (Хатсон, Беренс) – 24:16' (5x4) 2:5 Бучельников (Новиков) – 26:16' (5x5) 3:5 Гайдамак (Грудинин) – 28:09' (5x5) 4:5 Мичков (Грудинин, Петров) – 33:09' (5x4) 4:6 Дюк (Пастухов, Беренс) – 36:36' (5x5) 5:6 Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) – 39:12' (5x4) 6:6 Мирошниченко (Свечков, Юров) – 54:44' (5x5) 7:6 Чибриков (Иванцов) – 61:25' (3x3)
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
06:56
-
06:50
-
06:28
-
06:18
-
06:11
-
05:30
-
05:22
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:27
-
04:21
-
03:22
-
02:53
-
02:42
-
02:33
-
02:26
-
02:14
-
01:26
-
01:00
-
00:00
- 26 апреля 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:50
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:16
-
22:02
-
21:44
-
21:00
-
20:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам