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Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Флориду»

Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Флориду»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Ник Казинс, Эрик Хаула и Яков Тренин. Российский форвард за 12.54 на площадке четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1».

За «Флориду» единственный гол забил Сэм Беннетт. Голкипер Сергей Бобровский вышел на лёд во втором периоде и совершил 9 сейвов из 11 бросков. Нападающий Никита Гусев за 17.15 на площадке трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

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Следующий матч команды проведут между собой 28 апреля, затем «Нэшвилл» 2 мая примет «Даллас Старз», а «Флорида» 30 апреля и 2 мая на выезде сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Дюклер, Нутиваара) – 04:49' (5x5)   1:1 Гранлунд (Йози, Йернкрок) – 06:30' (5x5)   2:1 Казинс (Хаула, Экхольм) – 23:35' (5x5)   3:1 Хаула (Дюшейн, Гудбрансон) – 42:39' (5x5)   4:1 Тренин (Жанно, Сиссонс) – 49:12' (5x5)
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