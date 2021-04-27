Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» обыграть «Флориду»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Ник Казинс, Эрик Хаула и Яков Тренин. Российский форвард за 12.54 на площадке четыре раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «+1».

За «Флориду» единственный гол забил Сэм Беннетт. Голкипер Сергей Бобровский вышел на лёд во втором периоде и совершил 9 сейвов из 11 бросков. Нападающий Никита Гусев за 17.15 на площадке трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

Следующий матч команды проведут между собой 28 апреля, затем «Нэшвилл» 2 мая примет «Даллас Старз», а «Флорида» 30 апреля и 2 мая на выезде сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».