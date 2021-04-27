Р. Ротенберг – о ЮЧМ: сборная России проявила характер. Команда перевернула ход игры

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России над командой США на юниорском чемпионате мира.

«Для сборной России на этом турнире всё только начинается. Наши ребята проявили характер, добившись очень важного успеха в матче со сверстниками из США. Мы видим, что команда перевернула ход игры, она хорошо готова, в том числе и физически. Конечно, не обошлось без нервов, был виден накал игры. Сейчас можно немного насладиться победой и победными эмоциями, но менее чем через сутки нашей команде играть с финнами, поэтому важно готовиться дальше. Тренерскому штабу всегда есть, над чем работать», – сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Россияне обыграли сборную США в овертайме со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.