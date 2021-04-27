Видео всех голов юниорской сборной России в феноменальном матче с США на ЮЧМ-2021

Федерация хоккея России в своём аккаунте в «Твиттере» опубликовала обзор матча юниорского чемпионата мира, в котором сборная России обыграла команду США со счётом 7:6. При этом россияне уступали по ходу встречи – 1:5.

Матч первого игрового дня прошёл на стадионе «Комерика-центр» (США). В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков. За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии. Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).