Чибриков: мы сегодня до последнего верили в нашу победу, и мы её добились

Нападающий сборной России U18 Никита Чибриков прокомментировал победу сборной России над командой США на юниорском чемпионате мира.

«Моё удаление? Обычное удаление, раз судьи увидели неправильные действия, значит, оно было. Забили хороший гол в овертайме, смогли перевернуть игру. Нашёл лазейку у вратаря и смог забить. Я извинился перед командой за оплошность с удалением, хоккей такая игра, где всё может перевернуться. Мы сегодня верили до последнего в нашу победу, и мы её добились. В овертайме действовал по ситуации, увидел свободный лёд, нанёс бросок и забил. Надевал маску, когда меня удаляли? Тут такие правила, следят за эпидемиологической ситуацией, никакого коронавируса», – передаёт слова Чибрикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россияне обыграли сборную США в овертайме со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.