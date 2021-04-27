Тренер сборной США прокомментировал поражение в матче с командой России с 5:1 на ЮЧМ-2021

Главный тренер юниорской сборной США Дэн Мьюз прокомментировал поражение в матче с командой России (6:7 ОТ) на чемпионате мира 2021 года. В ходе встречи звёздно-полосатые вели со счётом 5:1, но позволили россиянам отыграться и перевести игру в основное время, где отличился Никита Чибриков.
«Эмоции ещё не утихли, это горькая пилюля для нас. События на этом турнире разворачиваются быстро, для нас сейчас главное – двигаться дальше, к следующему матчу, проследить за тем, чтобы у нас было хорошее настроение. Завтра будет тренировка, собрание.
Мне понравилось наше начало, в атаке мы сыграли хорошо, смогли выйти вперёд. Но в таких матчах, когда играют два сильных соперника, не обойтись без падений и взлётов. Мы контролировали игру в начале встречи, Россия провела несколько сильных смен во втором, заставила нас обороняться. Нам надо лучше реагировать на такие смены от соперника, возвращать инициативу.
К сожалению, мы поставили себя в такое положение, пытались отстоять преимущество в одну шайбу в третьем периоде и в то же время показывать тот хоккей, который мы хотим. Всё закончилось в овертайме», — передаёт слова Мьюза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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