Лещёв: сборная России в игре с США была одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал победу сборной России над командой США на юниорском чемпионате мира.
«Неоднозначная игра, первый период был не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Поменяли вратаря? Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. Не хочу выделять ни Чибрикова, ни кого-то ещё. Мы играли одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали.
В моменте с удалением Чибрикова был толчок сзади, в таком возрасте у ребят эмоции бьют через край, это эмоциональный момент. Высокое напряжение, получаются такие удаления.
У тренера всегда должен присутствовать план Б, никогда не знаешь, как пойдёт игра. Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», – передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Россияне обыграли сборную США в овертайме со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 27 апреля 2021
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