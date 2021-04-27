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Лещёв: сборная России в игре с США была одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали

Лещёв: сборная России в игре с США была одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал победу сборной России над командой США на юниорском чемпионате мира.

«Неоднозначная игра, первый период был не за нами, далее мы внесли коррективы и в итоге нашли свою игру. Поменяли вратаря? Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. Не хочу выделять ни Чибрикова, ни кого-то ещё. Мы играли одним целым. Все, кто выходил на лёд, сработали.

В моменте с удалением Чибрикова был толчок сзади, в таком возрасте у ребят эмоции бьют через край, это эмоциональный момент. Высокое напряжение, получаются такие удаления.

У тренера всегда должен присутствовать план Б, никогда не знаешь, как пойдёт игра. Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», – передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россияне обыграли сборную США в овертайме со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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