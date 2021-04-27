Данила Юров стал игроком матча сборных России и США на ЮЧМ-2021
Нападающий юниорской сборной России Данила Юров стал игроком матча групповой стадии ЮЧМ-2021 с национальной командой США, сообщает пресс-служба Фелерации хоккея России.
Юров стал автором первой шайбы россиян на юниорском чемпионате мира.
Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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