Данила Юров стал игроком матча сборных России и США на ЮЧМ-2021

Нападающий юниорской сборной России Данила Юров стал игроком матча групповой стадии ЮЧМ-2021 с национальной командой США, сообщает пресс-служба Фелерации хоккея России.

Юров стал автором первой шайбы россиян на юниорском чемпионате мира.



Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.



Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.