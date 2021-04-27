Сборная России сыграла феноменальный матч на ЮЧМ, «Авангард» повёл у ЦСКА. Главное к утру

Хоккеисты сборной России в первом матче юниорского чемпионата мира победили США, отыгравшись с 1:5, а омский «Авангард» повёл в серии с ЦСКА в Кубке Гагарина – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России победила США в овертайме, отыгравшись с 1:5 на ЮЧМ-202.

2. «Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина.

3. «Ювентус» купит Кварацхелию за € 20 млн, если выйдет в Лигу чемпионов.

4. Гвардиола обошёл Лобановского по числу трофеев за карьеру. Больше только у двух тренеров.

5. В UFC официально подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга.

6. Криштиану Роналду рассматривает возможность перехода в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

7. Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ, Панарин – в тройке.

8. Роберт Левандовски интересен нескольким топ-клубам.

9. «Лацио» разгромил «Милан».

10. «Лейкерс» обыграли «Орландо», «Клипперс», «Даллас», «Юта» и «Хоукс» сенсационно уступили.