Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Беренс: США упустили нить игры, Россия в третьем периоде действовала с преимуществом

Беренс: США упустили нить игры, Россия в третьем периоде действовала с преимуществом
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Защитник юниорской сборной США Шон Беренс прокомментировал поражение американцев в матче с командой России (6:7 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.

Турнирная таблица ЮЧМ

«Мы здорово начали игру, провели сильный первый период, но затем упустили нити игры. Матч закончился не так, как бы мы хотели, но мы перестроимся завтра и станем лучше. В третьем периоде, ведя в одну шайбу, нам надо было засушить соперника. У нас это не получилось, Россия здорово играла на форчеке, в третьем периоде действовала с преимуществом, смогла сравнять», — передаёт слова Беренса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021