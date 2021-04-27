Беренс: США упустили нить игры, Россия в третьем периоде действовала с преимуществом

Защитник юниорской сборной США Шон Беренс прокомментировал поражение американцев в матче с командой России (6:7 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.

«Мы здорово начали игру, провели сильный первый период, но затем упустили нити игры. Матч закончился не так, как бы мы хотели, но мы перестроимся завтра и станем лучше. В третьем периоде, ведя в одну шайбу, нам надо было засушить соперника. У нас это не получилось, Россия здорово играла на форчеке, в третьем периоде действовала с преимуществом, смогла сравнять», — передаёт слова Беренса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.



Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.