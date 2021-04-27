Назаров – о победе России над США: вратарь Бринкман сыграл отлично и сделал своё дело

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу юниорской сборной России над командой США (7:6 ОТ) в матче ЮЧМ-2021.
«Поздравляю ребят с победой, американские болельщики расстроились, но для нас главное, что российский вратарь Валерий Бринкман сыграл отлично. Молодой парень вышел в тяжёлой ситуации и сделал своё дело, у нас появился новый голкипер. Это то, к чему надо стремиться, именно к такому хоккею и характеру. Не пожалел, что проснулся в четыре утра и посмотрел игру», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 27 апреля 2021
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