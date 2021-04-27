«Гордость и слава!» Губерниев отреагировал на победу сборной России в матче ЮЧМ-2021 с США

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу юниорской сборной России над командой США (7:6 ОТ) в матче ЮЧМ-2021.



«Какие же молодцы наши юные хоккеисты! Гордость и слава! Но, это только первая высота! Чтобы взять титул чемпионов мира надо очень сильно постараться! Вперёд, парни!», — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.



Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.