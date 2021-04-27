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Видео силового приёма Мичкова в матче с США, американский хоккеист вылетел за борт

Видео силового приёма Мичкова в матче с США, американский хоккеист вылетел за борт
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков в матче со сборной США на юниорском чемпионате мира в первом периоде отметился впечатляющим силовым приёмом. Мичков выбросил американца Чарли Страмела за борт, однако момент практически не попал на камеры телетрансляций.

Матч первого игрового дня прошёл в Фриско на стадионе «Комерика-центр». В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков. За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6 в пользу сборной России. Российская сборная отыгралась со счётом 1:5 в ходе матча.

Видео можно посмотреть здесь.

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