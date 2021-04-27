«Чикаго» проявляет зантересованность в защитнике «Ак Барса» Лямкине

Как стало известно «Чемпионату», клуб Национальной хоккейной лиги „Чикаго Блэкхокс“ проявляет интерес к защитнику казанского „Ак Барса“ Никите Лямкину.



25-летний Лямкин в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги провёл 47 матчей в составе казанского клуба, набрав 10 (1+9) очков при показателе полезности "+14". В плей-офф Кубка Гагарина Лямкин сыграл в 13 встречах, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности "+4".



Лямкин выступает в составе казанского «Ак Барса» с сезона-2017/2018. В состав казанцев Лямкин перешёл из новокузнецкого «Металлурга».



Действующий контракт Лямкина с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2021 года, таким образом россиянин может перейти в „Чикаго“ на правах свободного агента.

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