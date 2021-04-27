Эмоции юниорской сборной России после победы над американцами. Видео

Пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала видео празднования юниорской сборной победы над национальной командой США в стартовом матче юниорского чемпионата мира 2021 года.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Федерации хоккея России.
Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков. За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 27 апреля 2021
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