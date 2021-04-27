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Мирошниченко стал игроком дня на ЮЧМ-2021 по версии болельщиков

Мирошниченко стал игроком дня на ЮЧМ-2021 по версии болельщиков
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко стал игроком дня на ЮЧМ-2021 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба IIHF. По итогам голосования в «Твиттере», Мирошниченко набрал 53,1 процента голосов, опередив ближайшего конкурента, форварда сборной Швеции Исака Росена на 30,2 процента. 14,6 процентов голосов набрал голкипер сборной Чехии Томаш Суханек, 9,4 процента — защитник сборной Швейцарии Лиан Биксель.

Напомним, российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков. За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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