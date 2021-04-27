Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, набравшим 80 очков за 46 матчей или менее

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде разгромил «Виннипег Джетс» со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Чиассон, Конор Макдэвид (3), Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс.
Таким образом, Коннор Макдэвид, набравший 4 (3+1) очка, стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В нынешнем сезоне он набрал 81 (28+53) очко за 46 встреч.
В прошлый раз подобное удавалось легендарному Марио Лемье когда он набрал 80 очков за 45 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-1996/1997.
«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Джетс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 29 апреля команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 30 апреля и 2 мая примет «Калгари Флэймз», а «Виннипег» 1 мая на выезде сыграет с «Монреаль Канадиенс».
- 27 апреля 2021
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