Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, набравшим 80 очков за 46 матчей или менее

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде разгромил «Виннипег Джетс» со счётом 6:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Чиассон, Конор Макдэвид (3), Леон Драйзайтль и Дарнелл Нурс.



Таким образом, Коннор Макдэвид, набравший 4 (3+1) очка, стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В нынешнем сезоне он набрал 81 (28+53) очко за 46 встреч.



В прошлый раз подобное удавалось легендарному Марио Лемье когда он набрал 80 очков за 45 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-1996/1997.

«Ойлерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Джетс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 29 апреля команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 30 апреля и 2 мая примет «Калгари Флэймз», а «Виннипег» 1 мая на выезде сыграет с «Монреаль Канадиенс».