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Буре — о допуске Мирошниченко на ЮЧМ-2021: сейчас между Россией и США непростые отношения

Буре — о допуске Мирошниченко на ЮЧМ-2021: сейчас между Россией и США непростые отношения
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Павел Буре поделился мнением о допуске нападающего сборной России Ивана Мирошниченко на ЮЧМ-2021 в США, которому за день до вылета сборной России на ЮЧМ-2021 власти США запретили въезд в страну без объяснения причин. Позднее Мирошниченко получил право на въезд на территорию США на время ЮЧМ.

«Может ли эмоциональный всплеск после победу пойти во вред команде? Всегда надо делать выводы – и из плохого, и из хорошего. Здесь было суперхорошее. Значит надо сделать вывод, что не нужно никогда сдаваться и играть до конца.

В команде собраны профессионалы, хоккеисты, которые уже много лет занимаются. Плюс работает тренерский штаб. Они сделают выводы и пойдут дальше. Впереди целый турнир, уверен, что ребята будут стараться.

Думаю, что это большая заслуга ФХР. Федерация отстояла своего игрока. Может быть, первоначально в ситуацию вмешалась политика. Сейчас между Россией и США непростые отношения. Но спорт показывает, что можно договариваться и решать проблемы сообща», — приводит слова Павла Буре Metaratings.ru.

Мирошниченко стал игроком дня на ЮЧМ-2021 по версии болельщиков
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