«Локомотив» продлил контракт с Артёмом Ильенко
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с российским нападающим Артёмом Ильенко, сообщает пресс-служба команды. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/2023.
В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги 24-летний хоккеист принял участие в 41-й встрече регулярного чемпионата, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности "+4".
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Ильенко записал на свой счёт 10 встреч, в которых он набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности "+2".
Ильенко является воспитанником ярославского клуба, в составе которого он и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2015/2016. Действующий контракт хоккеиста истекал 30 апреля 2021 года.
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