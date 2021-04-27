«Локомотив» продлил контракт с Артёмом Ильенко

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с российским нападающим Артёмом Ильенко, сообщает пресс-служба команды. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона-2022/2023.



В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги 24-летний хоккеист принял участие в 41-й встрече регулярного чемпионата, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности "+4".



В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Ильенко записал на свой счёт 10 встреч, в которых он набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности "+2".



Ильенко является воспитанником ярославского клуба, в составе которого он и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2015/2016. Действующий контракт хоккеиста истекал 30 апреля 2021 года.