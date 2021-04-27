Карандин: к уровню форвардов-легионеров ЦСКА — большие вопросы

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о пятом финальном матче Кубка Гагарина, где ЦСКА уступил «Авангарду» со счётом 0:2.



«Откровенно говоря, не ожидал от „Авангарда“ в нынешнем плей-офф такого подъема, все-таки на Востоке Казань прошла чемпионат ровнее, да и Уфа с Магнитогорском смотрелись очень неплохо. Но надо отдать должное „ястребам“ — в команде появился баланс, молодёжь, ветераны и легионеры составили единое целое, не разбились на группы, как тот же „Ак Барс“. Боба Хартли последние два года много критиковали, но именно в этом плей-офф он показал свой уровень.



Не секрет, что в последние годы у нас в Сибири относились к „Авангарду“ немного прохладно, клуб воспринимался больше как столичный, чем свой, сибирский. Но в последние недели вижу, что регион объединился вокруг „ястребов“, чувствуется ажиотаж. Не удивлен: сибиряки умеют достойно оценить такой характер и такой хоккей!



Мне показалось, ключевых факторов — два. Первый — дисквалификация лидера ЦСКА Шалунова и второй — возвращение в строй центрфорварда „Авангарда“ Сёменова.



Оба фактора сыграли. Армейцы Москвы вроде бы создавали моменты, но в отсутствие Шалунова реально обостряли разве что Слепышев, да ветеран Попов, тогда как к уровню форвардов-легионеров ЦСКА — большие вопросы. А „Авангард“ именно благодаря Семенову убежал в контратаку, которую завершил лидер обороны Шарипзянов. Этот момент и стал решающим, ведь в матчах с участием ЦСКА тот, кто отрывает счет, практически всегда побеждает.



Ну и нужно помнить, что при счете 2-2 тот, кто выигрывает пятый матч, с большой вероятностью становится победителем серии. С этой точки зрения не удивлюсь, если комбинация Семёнов — Шарипзянов определит обладателя Кубка Гагарина. Как и наказание Шалунова», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.