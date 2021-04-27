Скабелка: седьмой матч серии с ЦСКА пересматривал много раз

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка признался, что много раз пересматривал седьмой матч серии плей-офф КХЛ с ЦСКА.
«Седьмой матч серии с ЦСКА пересматривал. И много раз. Он мне не снился, но я его, разумеется, анализировал.
Сложно сказать, в чём я бы поступил по-другому. Наверное, должно было быть другое информационное сопровождение. Вокруг все говорили о том, что кто забивает первый — тот и выигрывает. Это осело у ребят где-то в подкорке. Начали мы хорошо. Первые десять минут было хорошее преимущество. Но, пропустив, мы как-то сникли. Наверное, не смогли в полной мере держать удар. Второй период остался за ЦСКА, хотя счёт был такой, что ещё можно было отыграться. Что поменял бы? Если говорить о составе, то изменить его не было возможности. У нас были травмированные ребята. Можно было только поменять звенья, что мы в итоге и сделали.
Раз команда до седьмого матча дошла, значит мы верили в себя. ЦСКА — серьёзная команда с отлаженной системой. Многие выходят просто играть, а они — выигрывать», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.
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