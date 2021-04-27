Расписание второго игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года
В ночь с 27 на 28 апреля продолжится юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи второго игрового дня начнутся в 00:00 мск.
Расписание второго игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:
Группа A
00:00 мск
Швейцария U18 — Беларусь U18
04:00 мск
Финляндия U18 — Россия U18
Группа B
00:00 мск
Швеция U18 — Канада U18
04:00 мск
Германия U18 — США U18
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, сборная России в стартовом матче чемпионата обыграла национальную команду США в овертайме со счётом 7:6.
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