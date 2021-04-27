Расписание второго игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года

В ночь с 27 на 28 апреля продолжится юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи второго игрового дня начнутся в 00:00 мск.



Расписание второго игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:



Группа A



00:00 мск

Швейцария U18 — Беларусь U18



04:00 мск

Финляндия U18 — Россия U18



Группа B



00:00 мск

Швеция U18 — Канада U18



04:00 мск

Германия U18 — США U18



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.



Напомним, сборная России в стартовом матче чемпионата обыграла национальную команду США в овертайме со счётом 7:6.