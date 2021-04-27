ФХР объявила состав сборной на матчи со Швейцарией. Пятеро игроков покинули команду

Федерация хоккея России объявила состав, который готовится к матчам против сборной Швейцарии.
Группа 1
Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов;
Защитники: Егор Яковлев, Алексей Марченко, Никита Лямкин, Дмитрий Юдин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Динар Хафизуллин;
Нападающие: Вадим Шипачёв, Кирилл Марченко, Илья Сафонов, Данила Моисеев, Павел Красковский, Егор Коршков, Василий Подколзин, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин.
Группа 2
Вратарь: Иван Федотов;
Защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов;
Нападающие: Захар Бардаков и Павел Кукштель.
Вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов продолжат индивидуальную подготовку на базе в Новогорске.
Защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артём Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов покинули сбор.
- 27 апреля 2021
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:42
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:50
-
13:30
-
12:52
-
12:45
-
12:43
-
12:02
-
12:00
-
11:42
-
11:27
-
11:10
-
10:54
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
08:14
-
08:13