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ФХР объявила состав сборной на матчи со Швейцарией. Пятеро игроков покинули команду

ФХР объявила состав сборной на матчи со Швейцарией. Пятеро игроков покинули команду
Хоккей / Евротур 0

Федерация хоккея России объявила состав, который готовится к матчам против сборной Швейцарии.

Группа 1

Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов;

Защитники: Егор Яковлев, Алексей Марченко, Никита Лямкин, Дмитрий Юдин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Динар Хафизуллин;

Нападающие: Вадим Шипачёв, Кирилл Марченко, Илья Сафонов, Данила Моисеев, Павел Красковский, Егор Коршков, Василий Подколзин, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин.

Группа 2

Вратарь: Иван Федотов;

Защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов;

Нападающие: Захар Бардаков и Павел Кукштель.

Вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов продолжат индивидуальную подготовку на базе в Новогорске.

Защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артём Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов покинули сбор.

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