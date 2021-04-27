Игрокам НХЛ предстоит пройти трёхдневный карантин перед чемпионатом мира

Игрокам, выступающим в Национальной хоккейной лиге, предстоит пройти трёхдневный карантин перед чемпионатом мира, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

«Штаб национальной команды продолжает следить за финальной серией Кубка Гагарина, а также остаётся на связи со всеми кандидатами в сборную из НХЛ. Игроки ЦСКА и «Авангарда» присоединятся к команде перед четвёртым этапом Евротура в Чехии, игроки НХЛ — перед стартом турнира в Латвии после трёхдневного карантина», — написала пресс-служба ФХР на официальном сайте.

Напомним, что в финальной серии Кубка Гагарина играют ЦСКА и «Авангард». После пяти матчей счёт в серии ведёт омская команда – 3-2. Шестая финальная встреча состоится в Балашихе 28 апреля в 19:00 мск.

Чемпионат мира пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.