«Локомотив» продлил контракты с Алексеевым, Осиповым, Рафиковым и Черепановым

Ярославский «Локомотив» продлил контракты с защитниками Максимом Осиповым, Никитой Черепановым и Рушанам Рафиковым до конца сезона-2022/2023, а также с нападающим Денисом Алексеевым на один год, сообщает официальный «твиттер» клуба.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Осипов провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 очко (7+14). В плей-офф защитник набрал два очка в 11 встречах (1+1).

Никита Черепанов сыграл 59 игр в регулярке и набрал восемь очков (4+4), в плей-офф у Черепанова также 11 матчей.

В регулярном чемпионате у Рафикова сыграно 58 матчей, в которых он набрал 24 очка (5+19). В Кубке Гагарина у него три передачи в 11 играх.

Форвард Денис Алексеев — лучший ассистент команды в текущем сезоне. В 58 матчах регулярки у нападающего 37 очков (14+23), в плей-офф — две передачи в 11 встречах.

Напомним, что ранее ярославцы продлили контракт с форвардом Артёмом Ильенко.