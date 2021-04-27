«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным на один год, сообщает официальный «твиттер» клуба.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Егор Аверин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков: забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач. В Кубке Гагарина форвард принял участие в семи играх и голевыми действиями не отметился.

Напомним, что ранее ярославцы продлили контракт с форвардами Артёмом Ильенко и Денисом Алексеевым, а также защитниками Максимом Осиповым, Никитой Черепановым и Рушаном Рафиковым.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял четвёртое место в таблице Западной конференции. В плей-офф ярославцы обыграли в 1/4 финала конференции «Йокерит» (4-0) и уступили ЦСКА в семи матчах.