Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным

«Локомотив» продлил контракт с Егором Авериным
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Авериным на один год, сообщает официальный «твиттер» клуба.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Егор Аверин провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков: забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач. В Кубке Гагарина форвард принял участие в семи играх и голевыми действиями не отметился.

Напомним, что ранее ярославцы продлили контракт с форвардами Артёмом Ильенко и Денисом Алексеевым, а также защитниками Максимом Осиповым, Никитой Черепановым и Рушаном Рафиковым.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял четвёртое место в таблице Западной конференции. В плей-офф ярославцы обыграли в 1/4 финала конференции «Йокерит» (4-0) и уступили ЦСКА в семи матчах.

«Локомотив» продлил контракты с Алексеевым, Осиповым, Рафиковым и Черепановым
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021