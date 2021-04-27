Главный тренер «Сан-Хосе»: Барабанов играл по-настоящему умно. У него отличные навыки
Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер поделился мнением о дебюте российского нападающего Александра Барабанова за «Шаркс».
«Он играл по-настоящему умно, у него отличные навыки, и он терпеливо обращается с шайбой. Он опасен в зоне атаки и выглядит уверенным в себе игроком», – цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что Барабанов дебютировал за «Сан-Хосе» в матче с «Аризоной Койотс» и забросил победную шайбу (6:4). Этот гол стал для форварда первым в лиге.
Ранее россиянин выступал в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс», а в прошедший дедлайн был обменян в «Шаркс». В «Торонто» россиянин набрал одно очко за результативность: в 13 встречах отдал одну результативную передачу.
«Сан-Хосе» победил «Аризону», Барабанов забросил шайбу в дебютном матче
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:42
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:50
-
13:30
-
12:52
-
12:45
-
12:43
-
12:02
-
12:00
-
11:42
-
11:27
-
11:10
-
10:54
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
08:14
-
08:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам