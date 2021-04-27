Главный тренер «Сан-Хосе»: Барабанов играл по-настоящему умно. У него отличные навыки

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер поделился мнением о дебюте российского нападающего Александра Барабанова за «Шаркс».

«Он играл по-настоящему умно, у него отличные навыки, и он терпеливо обращается с шайбой. Он опасен в зоне атаки и выглядит уверенным в себе игроком», – цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Барабанов дебютировал за «Сан-Хосе» в матче с «Аризоной Койотс» и забросил победную шайбу (6:4). Этот гол стал для форварда первым в лиге.

Ранее россиянин выступал в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс», а в прошедший дедлайн был обменян в «Шаркс». В «Торонто» россиянин набрал одно очко за результативность: в 13 встречах отдал одну результативную передачу.