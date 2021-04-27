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Кожевников — о матче юниоров с США: трудно поверить в такой поворот событий 5-6 лет назад

Кожевников — о матче юниоров с США: трудно поверить в такой поворот событий 5-6 лет назад
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги первого матча сборной России на юниорском чемпионате мира против США (6:7 ОТ).

«Наши парни молодцы, проявили характер, после неудачного начала матча смогли вернуться в игру, переломить ход матча и в итоге добиться победы. Трудно поверить в такой поворот событий в игре лет пять-шесть назад. Сейчас мы ничуть не уступаем тем же американцам, наши юниоры и молодёжь благодаря программе развития стали намного сильнее. Очень хорошо, что в итоге удалось-таки добраться до чемпионата мира Ивану Мирошниченко. Думаю, что наряду с Матвеем Мичковым он будет лидером сборной. Хотелось бы, чтобы и дальше наши юниоры продолжали нас радовать. Будем за них болеть», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, что в первом матче группового этапа ЮЧМ сборная России уступала американцам со счётом 1:5, но одержала победу после овертайма.

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Календарь юниорского чемпионата мира - 2021
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