История личных встреч сборных России и Финляндии на юниорских чемпионатах мира
28 апреля сборная России сыграет во втором матче группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 00:00 мск.
Сборные России и Финляндии встречались на юниорских чемпионатах мира 16 раз. Россияне выиграли пять матчей.
|ЮЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|1999
|Германия
|Группа
|Финляндия
|1:3
|1999
|Германия
|Финальный раунд
|Финляндия
|1:3
|2000
|Швейцария
|Группа
|Финляндия
|5:2
|2000
|Швейцария
|Финал
|Финляндия
|1:3
|2002
|Словакия
|Финальный раунд
|Финляндия
|4:3
|2004
|Беларусь
|Группа
|Финляндия
|2:5
|2009
|США
|Группа
|Финляндия
|4:7
|2009
|США
|Полуфинал
|Финляндия
|4:0
|2010
|Беларусь
|Группа
|Финляндия
|4:5
|2010
|Беларусь
|Матч за 3-е место
|Финляндия
|1:5
|2011
|Германия
|1/4 финала
|Финляндия
|5:2
|2013
|Россия
|Группа
|Финляндия
|3:1
|2013
|Россия
|Матч за 3-е место
|Финляндия
|1:2
|2016
|США
|Четвертьфинал
|Финляндия
|3:4
|2017
|Словакия
|Полуфинал
|Финляндия
|1:2 (ОТ)
|2018
|Дания
|Группа
|Финляндия
|4:5
Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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