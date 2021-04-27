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Овечкин пропустит второй матч подряд из-за травмы впервые с января 2014 года

Овечкин пропустит второй матч подряд из-за травмы впервые с января 2014 года
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит второй подряд матч команды из-за травмы, сообщает журналист Саманта Пэлл в своём «твиттере».

По информации источника, об этом заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.

В первом матче без капитана «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» со счётом 6:3, а заменивший его в звене с Кузнецовым Даниэль Спронг оформил в той встрече дубль.

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