Овечкин пропустит второй матч подряд из-за травмы впервые с января 2014 года

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит второй подряд матч команды из-за травмы, сообщает журналист Саманта Пэлл в своём «твиттере».



По информации источника, об этом заявил главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.



Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.



В первом матче без капитана «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» со счётом 6:3, а заменивший его в звене с Кузнецовым Даниэль Спронг оформил в той встрече дубль.

Лавиолетт — о травме Овечкина: не стоит беспокоиться насчёт его участия в плей-офф