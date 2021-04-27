Эвандер Кейн: у Барабанова отличные выдержка и чувство позиции

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн поделился мнением об игре новичка команды — российского нападающего Александра Барабанова.

«У него отличные выдержка и чувство позиции. Видно, что он знает, как вести себя в зоне атаки, и мне кажется, наше звено проделало сегодня отличную работу», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Барабанов дебютировал за «Шаркс» минувшей ночью в матче с «Аризоной Койотс» и отметился победной шайбой. Также форвард провёл два матча за фарм-клуб «Шаркс» — «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге.

В прошедший дедлайн Национальной хоккейной лиги нападающий был обменян из «Торонто Мэйпл Лифс», в котором провёл 13 игр и отметился одной результативной передачей.