Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00

Завтра, 28 апреля, сборная России сыграет второй матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 00:00 мск.

Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.



Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.