Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00

Завтра, 28 апреля, сборная России сыграет второй матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 00:00 мск.
Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6.
Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.
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