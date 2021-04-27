Голкипер «Коламбуса» Корписало выбыл до конца сезона из-за травмы

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

Голкипер получил травму в третьем периоде матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4), пытаясь помешать Алексу Барре-Буле забить гол, который вывел «Тампу» в победный овертайм.

«Как с Мерзликиным, так и с Корписало, я думаю, что в последнее время было нелегко. Меня очень разочаровало то, что прежде чем получить травму, Корписало проводил одну из лучших игр за долгое время», — цитирует главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллу официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Корписало провёл 33 матча. После 50 встреч «Блю Джекетс» с 40 очками занимает восьмое место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.