Голкипер «Коламбуса» Корписало выбыл до конца сезона из-за травмы

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.
Голкипер получил травму в третьем периоде матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4), пытаясь помешать Алексу Барре-Буле забить гол, который вывел «Тампу» в победный овертайм.
«Как с Мерзликиным, так и с Корписало, я думаю, что в последнее время было нелегко. Меня очень разочаровало то, что прежде чем получить травму, Корписало проводил одну из лучших игр за долгое время», — цитирует главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллу официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Корписало провёл 33 матча. После 50 встреч «Блю Джекетс» с 40 очками занимает восьмое место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 27 апреля 2021
-
20:52
-
20:41
-
20:10
-
19:44
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
18:23
-
18:19
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:42
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:50
-
13:30
-
12:52
-
12:45
-
12:43
-
12:02
-
12:00
-
11:42
-
11:27
-
11:10
-
10:54
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:05