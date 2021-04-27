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Нападающий «Йокерита» Регин продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий «Йокерита» Регин продолжит карьеру в Швейцарии
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Амбри Пиотта» объявил в своём «твиттере» о подписании контракта с датским нападающим Петером Региным, который ранее выступал за «Йокерит». Контракт с хоккеистом рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Петер Регин выступал за финский клуб с сезона-2015/2016. В текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 35 игр в регулярке, забросил семь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф у датчанина ни одного очка в трёх матчах.

Регулярный сезон КХЛ «Йокерит» завершил на пятом месте в таблице Западной конференции и уступил «Локомотиву» в 1/8 финала Кубка Гагарина (0-4).

После 51 матча в швейцарской лиге «Амбри Пиотта» занимает 11-е место в таблице и располагается в зоне вылета.

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