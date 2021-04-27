«Авангард» продаёт билеты на финал Кубка Гагарина за 50 тысяч

Омский «Авангард» продаёт билеты впервые зарегистрировавшимся на сайте пользователям за 50 тысяч. Те, кого есть аккаунт в клубной системе, могут приобрести билет по цене от двух до пяти с половиной тысяч, сообщает Омск-Информ.

По информации источника, это было сделано для борьбы с перекупщиками. Предполагалось, что некие люди могут скупить билеты по дешёвке, а потом начать продавать их в несколько раз дороже.

Напомним, что после пяти матчей в серии ведёт омская команда — 3-2. Следующая игра состоится в Балашихе 28 апреля и начнётся в 19:00 мск.

Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале играют одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.