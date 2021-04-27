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Стартовый состав юниорской сборной России на матч с Финляндией

Стартовый состав юниорской сборной России на матч с Финляндией
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 28 апреля в 00:00 мск сыграет второй матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии.

Иванов (Бринкман)
Грудинин – Макаров, Мирошниченко – Свечков – Юров;
Новиков – Коромыслов, Чибриков – Лазутин – Мичков;
Сапунов – Фигурин, Петров, Иванцов, Полтапов;
Дуда – Меховов, Бучельников – Гайдамак – Кателевский.

Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Расписание матчей юниорского чемпионата мира - 2021
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