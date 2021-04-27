Стартовый состав юниорской сборной России на матч с Финляндией

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 28 апреля в 00:00 мск сыграет второй матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии.



Иванов (Бринкман)

Грудинин – Макаров, Мирошниченко – Свечков – Юров;

Новиков – Коромыслов, Чибриков – Лазутин – Мичков;

Сапунов – Фигурин, Петров, Иванцов, Полтапов;

Дуда – Меховов, Бучельников – Гайдамак – Кателевский.



Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.