Стартовый состав юниорской сборной России на матч с Финляндией

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 28 апреля в 00:00 мск сыграет второй матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии.
Иванов (Бринкман)
Грудинин – Макаров, Мирошниченко – Свечков – Юров;
Новиков – Коромыслов, Чибриков – Лазутин – Мичков;
Сапунов – Фигурин, Петров, Иванцов, Полтапов;
Дуда – Меховов, Бучельников – Гайдамак – Кателевский.
Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 27 апреля 2021
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