Джейми Бенн: Гурьянов использует скорость — это очень сильный инструмент в его арсенале

Нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн поделился мнением об игре российского форварда Дениса Гурьянова.

«Он стал играть увереннее, использует свою скорость, а это очень сильный инструмент в его арсенале. Стараюсь работать с ним каждый день. Я, Дикинсон и он постоянно общаемся и думаем, что нам надо сделать, чтобы стать лучше», — цитирует Бенна официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Денис Гурьянов провёл 48 матчей и набрал 27 очков: забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.

После 48 игр «Даллас» с 54 очками занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона. На четвёртой строчке располагается «Нэшвилл», у которого набрано на два очка больше и сыграно 50 встреч.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.