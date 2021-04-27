Бывший защитник «Ак Барса» Степан Захарчук травмировал одноклубника по «Кладно»

Бывший защитник «Ак Барса», ныне выступающий в «Кладно», Степан Захарчук травмировал одноклубника в финальной серии второй по силе чешской лиги.
В борьбе у борта Захарчук травмировал одноклубника. Удар пришёлся в затылок, а голова была прижата к борту. Пострадавший смог покинуть площадку только при помощи партнёров. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Большую часть карьеры в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл в «Ак Барсе». Помимо казанского клуба, Захарчук выступал за «ЦСК ВВС», «Ладу», «Нефтяник», «Торпедо», «Адмирал» и «Нефтехимик».
Нынешний сезон защитник проводит в Чехии в клубе «Кладно». Права на хоккеиста принадлежат «Пардубице».
В текущем чемпионате второй чешской лиги Захарчук провёл 20 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть очков (3+3). В плей-офф у Захарчука 15 игр и три результативные передачи.
- 27 апреля 2021
-
23:19
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:01
-
21:50
-
21:23
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:10
-
19:44
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
18:23
-
18:19
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:42
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:50
-
13:30
-
12:52
-
12:45