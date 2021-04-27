Бывший защитник «Ак Барса» Степан Захарчук травмировал одноклубника по «Кладно»

Бывший защитник «Ак Барса», ныне выступающий в «Кладно», Степан Захарчук травмировал одноклубника в финальной серии второй по силе чешской лиги.

В борьбе у борта Захарчук травмировал одноклубника. Удар пришёлся в затылок, а голова была прижата к борту. Пострадавший смог покинуть площадку только при помощи партнёров. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Большую часть карьеры в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл в «Ак Барсе». Помимо казанского клуба, Захарчук выступал за «ЦСК ВВС», «Ладу», «Нефтяник», «Торпедо», «Адмирал» и «Нефтехимик».

Нынешний сезон защитник проводит в Чехии в клубе «Кладно». Права на хоккеиста принадлежат «Пардубице».

В текущем чемпионате второй чешской лиги Захарчук провёл 20 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть очков (3+3). В плей-офф у Захарчука 15 игр и три результативные передачи.