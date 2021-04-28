Капитан сборной России Чибриков отличился во втором матче кряду на ЮЧМ-2021

В эти минуты во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» проходит матч второго игрового дня между юниорскими сборными (U-18) Финляндии и России. Идёт второй период, в счёте ведут подопечные Альберта Лещёва — 2:1.
На пятой минуте второго периода капитан сборной России Никита Чибриков отличился во второй игре кряду и вновь вывел вперёд в счёте нашу сборную — 2:1.
Напомним, что в матче первого игрового дня игрок системы санкт-петербургского СКА Чибриков стал автором заброшенной шайбы и двух голевых передач в ворота сборной США (7:6 ОТ).
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию матча Финляндия — Россия на ЮЧМ-2021.
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