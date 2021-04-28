Защитник сборной Беларуси забил лакросс-гол на ЮЧМ

В эти минуты в Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» проходит матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными Швейцарии и Беларуси. Идёт 2-й период, номинальные гости льда ведут – 4:1.

На старте 2-го периода изящным лакросс-голом отметился защитник сборной Беларуси Дмитрий Кузьмин. Таким образом, он набрал 2-е очко на турнире – в первой игре со сборной Швеции (1:5) Дмитрий отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» Eliteprospects.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная Беларуси выступает в группе A вместе с командами Швеции, Швейцарии, Канады и Латвии.