Беларусь разгромила Швейцарию на ЮЧМ-2021

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными Швейцарии и Беларуси. Встреча завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:1.

Хет-триком в составе сборной Беларуси удалось отметиться нападающему Даниле Климовичу, дубль на счету форварда Даниила Сотишвили, ещё по голу у защитника Дмитрия Кузьмина и нападающего Ивана Аношко, реализовавшего буллит. Автором единственной заброшенной шайбы сборной Швейцарии стал нападающий Ливио Труог.

В матче первого игрового дня Беларусь разгромно уступила сверстникам из Швеции (1:5).

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная Беларуси выступает в группе A вместе с командами из Швеции, Швейцарии, Канады и Латвии.