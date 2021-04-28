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Беларусь разгромила Швейцарию на ЮЧМ-2021

Беларусь разгромила Швейцарию на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

В Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею (U-18) между сборными Швейцарии и Беларуси. Встреча завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 7:1.

Хет-триком в составе сборной Беларуси удалось отметиться нападающему Даниле Климовичу, дубль на счету форварда Даниила Сотишвили, ещё по голу у защитника Дмитрия Кузьмина и нападающего Ивана Аношко, реализовавшего буллит. Автором единственной заброшенной шайбы сборной Швейцарии стал нападающий Ливио Труог.

В матче первого игрового дня Беларусь разгромно уступила сверстникам из Швеции (1:5).

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная Беларуси выступает в группе A вместе с командами из Швеции, Швейцарии, Канады и Латвии.

U18 ЧМ-2021. Группа A
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Швейцария U18
Окончен
1 : 7
Беларусь U18
0:1 Климович (Шило, Сидоров) – 12:50' (5x4)   0:2 Кузьмин – 21:33' (5x4)   1:2 Труог (Зидлер) – 21:42' (5x5)   1:3 Климович (Шило, Клавдиев) – 26:50' (5x4)   1:4 Климович (Шило, Клавдиев) – 29:07' (5x4)   1:5 Сотишвили (Николаеня, Рогач) – 44:35' (5x5)   1:6 Аношко – 54:37' (бул)   1:7 Сотишвили – 58:27' (4x5)
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