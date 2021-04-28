Сборная России получила два удаления подряд в овертайме матча с Финляндией на ЮЧМ-2021

В эти минуты во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» проходит матч второго игрового дня между юниорскими сборными (U-18) Финляндии и России. Завершился овертайм, в матче ничья – 3:3.

Уже на 15-й секунде овертайма, проходящего в формате 3 на 3, нападающий сборной России Фёдор Свечков отправился на скамейку для штрафников за подножку. Отбыв своё наказание, уже через 8 секунд после возвращения из бокса Свечков вновь нарушил правила и удалился за задержку клюшкой соперника. Однако хоккеистам сборной России удалось выстоять в обоих случаях. Таким образом, овертайм в этой игре победителя не выявил.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.